Российские ветераны разделяют обеспокоенность властей действиями США и НАТО в Европе

Российские ветераны разделяют обеспокоенность властей действиями США и НАТО в Европе
Российские ветераны разделяют обеспокоенность властей действиями США и НАТО в Европе
Сегодня, 01:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Ветеранские организации России выступили с заявлением в поддержку реализуемых инициатив президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности России.

Документ обнародован на сайтах данных организаций, сообщает издание REGNUM.

В тексте заявления говорится, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, являлся и будет всегда становым хребтом Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.

В документе выражена обеспокоенность стремлением НАТО насильно втянуть Украину с помощью «марионеточного» киевского режима в состав альянса, что является критической чертой для интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины.

Авторы заявления считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс.

Члены ветеранских организаций, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью выразили обеспокоенность последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны.

В заявлении также отражен призыв ко всем ветеранам Вооруженных сил, правоохранительных органов, участников боевых действий, настоящих патриотов, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол в офицерское братство, к сплочению ради будущего Отчизны.

Документ подписан руководителями ведущих ветеранских организаций Российской Федерации: председателем совета ОООВ ВС РФ, генералом армии В. Ф. Ермаковым, председателем Российского союза ветеранов, генералом армии М. А. Моисеевым, председателем совета Московского комитета ветеранов войны, генерал-майором И. А. Слухаем, зампредседателя Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-полковником Р. С. Акчуриным, президентом Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» С. М. Бирюковым.

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