Российские ветераны разделяют обеспокоенность властей действиями США и НАТО в Европе

В тексте заявления говорится, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, являлся и будет всегда становым хребтом Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.