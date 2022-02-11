Супруг-альфонс «нагрузил» уральского психолога кредитами и продал ее автомобили

Супруг-альфонс «нагрузил» уральского психолога кредитами и продал ее автомобили
Супруг-альфонс «нагрузил» уральского психолога кредитами и продал ее автомобили
Сегодня, 21:02ОбществоФото: 1MI

Муж-альфонс «нагрузил» жительницу Урала кредитами и продал ее машины

Светлана Тимошенко из Березовского по мужу была Кочетковой. Но брак женщины был настолько неудачным, что она не желает о не вспоминать.

Менее чем за год жизни с супругом Андреем Светлане стало ясно, что он является злостным неплательщиком алиментов и аферистом. Словом, супружеская жизнь оставила неизгладимый негативный след, признается женщина.

По словам Светланы, Андрей оформил на ее имя несколько кредитов на общую сумму в полмиллиона рублей. Кроме того, он продал перекупщикам семейные машины. После этого Кочетков бесследно исчез, пишет «КП-Екатеринбург».

Пострадавшая рассчитывает на то, что после публикации ее грустной истории в прессе, экс-супруг попадет в поле зрения сотрудников правоохранительных структур.

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