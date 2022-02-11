Свердловский губернатор отменил дистант для школьников

В Свердловской области возобновляются также занятия в кружках и секциях, в том числе, и в спортивных, сообщил руководитель региона.
Государственные колледжи продолжат работать удаленно. Администрациям муниципальных и частных колледжей Куйвашев рекомендует оставить пока дистант.
Напомним, свердловские школьники, а также учащиеся училищ и колледжей отправились на дистанционное обучение 2 февраля текущего года. Очные занятия решено было оставить тогда только для старшеклассников.
Кроме того, местная власть ввела запрет на посещение несовершеннолетними спортивных секций, кружков и других внеклассных занятий.