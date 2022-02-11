Свердловский губернатор отменил дистант для школьников

Свердловский губернатор отменил дистант для школьников
Свердловский губернатор отменил дистант для школьников
Сегодня, 18:42ОбществоФото: 1MI

Губернатор Свердловской области отменил дистанционное обучение

Дистанционное обучение отменяют с 17 февраля для учеников 1-8 классов свердловских школ. Евгений Куйвашев проинформировал о своем решении в Instagram.

В Свердловской области возобновляются также занятия в кружках и секциях, в том числе, и в спортивных, сообщил руководитель региона.

Государственные колледжи продолжат работать удаленно. Администрациям муниципальных и частных колледжей Куйвашев рекомендует оставить пока дистант.

Напомним, свердловские школьники, а также учащиеся училищ и колледжей отправились на дистанционное обучение 2 февраля текущего года. Очные занятия решено было оставить тогда только для старшеклассников.

Кроме того, местная власть ввела запрет на посещение несовершеннолетними спортивных секций, кружков и других внеклассных занятий.

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