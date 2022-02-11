Уволенный охранник объяснил порчу картины из Третьяковки в Ельцин Центре

Четыре дорисованных шариковой ручкой глаза оцениваются в 250 тысяч рублей. Именно во столько обошлась реставрация работы художника владельцу этюда, Третьяковской галерее. Это при том, что само полотно стоит почти 75 миллионов рублей. Поэтому в отношении бывшего охранника Ельцин Центра и возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».