Уволенный охранник объяснил порчу картины из Третьяковки в Ельцин Центре

Житель Екатеринбурга Александр Васильев раскаивается в совершенном поступке. Это он, бывший охранник Ельцин Центра, нарисовал глаза двум фигурам, изображенным на картине ученицы абстракциониста Каземира Малевича Анны Лепорской.
Четыре дорисованных шариковой ручкой глаза оцениваются в 250 тысяч рублей. Именно во столько обошлась реставрация работы художника владельцу этюда, Третьяковской галерее. Это при том, что само полотно стоит почти 75 миллионов рублей. Поэтому в отношении бывшего охранника Ельцин Центра и возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Александр Васильев — пенсионер. Он ветеран Афганистана и первой Чеченской воны, имеет государственный награды, в том числе медаль «За отвагу». На дембель ушел после контузии и стал работать охранником. Единственного сына убили ножом на улице, а первая жена умерла. Вторая супруга — медработник.
Дорисовку глаз на картине в музее мужчина объясняет собственной доверчивостью. Якобы на это его подбили подростки, посещавшие Ельцин Центр. По его словам, это они дали ему шариковую ручку, сказав, что картина на стене — просто детский рисунок.
Уголовное дело о вандализме на контроле у Генеральной прокуратуры. В случае суда екатеринбуржцу может грозить крупный штраф или даже арест.