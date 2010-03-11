Авария на водоводе в г. Нижний Тагил
11 марта 2010, 15:49ОбществоArtem
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4 дома на Гальянке сегодня без холодной воды. Как рассказал нам заместитель главного инженера компании Водоканал-НТ Евгений Захаров, ночью прорвало водовод диаметром 150 на улице Захарова.
В 6 утра сигнал поступил в диспетчерскую, и подача воды была отключена. Сейчас без холодной воды остаются четыре 9-тиэтажки. По словам Евгения Захарова, к вечеру ремонтные работы будут закончены. И дома снова подключат к водоснабжению.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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