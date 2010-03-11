Авария на водоводе в г. Нижний Тагил

В 6 утра сигнал поступил в диспетчерскую, и подача воды была отключена. Сейчас без холодной воды остаются четыре 9-тиэтажки. По словам Евгения Захарова, к вечеру ремонтные работы будут закончены. И дома снова подключат к водоснабжению.