Более тонны наркотиков изъяли за 7 лет наркополицейские г. Нижний Тагил
11 марта 2010, 15:44ОбществоArtem
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Более тонны наркотиков изъяли за 7 лет службы специалисты нижнетагильского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Годовщину со дня создания службы тагильские наркополицейские отмечают сегодня. Накануне профессионального праздника тагильские наркополицейские ликвидировали очередной канал поставки героина в наш город. Добавлю, что 90 процентов рынка наркотиков в России занимает афганский героин, ежегодное поступление которого в страну оценивается в 35 тонн, что эквивалентно 5 миллиардам инъекций. Афганский героин уносит жизни 40 тысяч россиян в год.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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