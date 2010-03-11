Более тонны наркотиков изъяли за 7 лет наркополицейские г. Нижний Тагил

Годовщину со дня создания службы тагильские наркополицейские отмечают сегодня. Накануне профессионального праздника тагильские наркополицейские ликвидировали очередной канал поставки героина в наш город. Добавлю, что 90 процентов рынка наркотиков в России занимает афганский героин, ежегодное поступление которого в страну оценивается в 35 тонн, что эквивалентно 5 миллиардам инъекций. Афганский героин уносит жизни 40 тысяч россиян в год.