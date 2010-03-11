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Дети перестают рисовать открытки для отцов к 23-му февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети перестают рисовать открытки для отцов к 23-му февраля

11 марта 2010, 15:22ОбществоArtem
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