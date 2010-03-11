Дети перестают рисовать открытки для отцов к 23-му февраля
11 марта 2010, 15:22ОбществоArtem
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Тенденция, заставляющая задуматься: в детских садах отменили традиционное рисование открыток для пап на 23 февраля, потому что у многих детей отцов нет, пишет сегодня газета «Право плюс».
От развода родителей больше всего страдает ребенок. Он единственный кто не может понять, почему папа и мама перестали друг друга любить. В мире ежедневно происходят сотни тысяч разводов, где 99 % детей остаются с матерью. Но за последние 10-15 лет в России возникло много официальных и неофициальных мужских объединении, которые требуют равных прав отцов и матерей при разводе. А, к примеру, в Великобритании была организация «Отцы за справедливость». Активисты «Отцов» специализировались на не стандартных способах привлечь к себе внимание. Они захватывали телестудию и взбирались на Букингемский дворец в костюмах Бетмена и Спайдермена.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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