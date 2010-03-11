Доски почёта на проспекте Ленина в г. Нижний Тагил больше не будет
11 марта 2010, 15:52ОбществоArtem
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Сегодня остатки этой конструкции, стоявшей рядом с трибуной на Театральной площади, разобрали рабочие.
Как рассказала нам главный специалист отдела по информационной и рекламно-издательской деятельности администрации города Ольга Серова, эта Доска почёта морально устарела и перестала быть украшением главной улицы Нижнего Тагила. Уже несколько лет на имя мэра поступали жалобы от горно-металлургического колледжа, фасад которого скрывала конструкция, и от союза художников. Решение убрать Доску почёта было принято ещё в прошлом году. На месте конструкции, когда сойдёт снег, возможно, обустроят клумбы. А фотографии заслуженных тагильчан теперь будут красоваться на досках почёта в подразделениях муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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