Губернатор предложил подумать о переименовании Свердловской области

Об этом, как сообщает НаканунеРу, он заявил в телеэфире. По словам Мишарина, без учета мнения общественности такой вопрос решать не стоит. Вместе с тем, он отметил, что надо оценить название области с исторической точки зрения и с точки зрения той фигуры, в честь которой она была названа.