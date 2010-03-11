Губернатор предложил подумать о переименовании Свердловской области
11 марта 2010, 15:13ОбществоArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин считает, что вопрос возможного переименования региона должна обсудить общественность.
Об этом, как сообщает НаканунеРу, он заявил в телеэфире. По словам Мишарина, без учета мнения общественности такой вопрос решать не стоит. Вместе с тем, он отметил, что надо оценить название области с исторической точки зрения и с точки зрения той фигуры, в честь которой она была названа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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