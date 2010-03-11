Леди Гага запишет концерт в формате 3D
11 марта 2010, 14:53ОбществоArtem
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Леди Гага задумала амбициозный проект. Как пишет ГородФМ, американская поп-певица хочет поставить концерт в формате 3D.
Шоу состоится в ближайшем будущем. Его снимут для последующего издания на DVD. Информация о том, где и когда организуют 3D-концерт Леди Гаги, пока засекречена.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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