Ростехнадзор проверит предприятия «Евраза» на Урале

Ждут проверки и Качканарский ГОК. По словам экспертов «Ростехнадзора», которых цитирует «Новый Регион», предприятия будут проверены на соблюдение требований законодательства, правовых актов и нормативно-технических документов. Кроме того, специалисты ведомства оценят выполнение ранее выданных предписаний Ростехнадзора, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде и по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.