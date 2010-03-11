Ростехнадзор проверит предприятия «Евраза» на Урале
11 марта 2010, 15:48ОбществоArtem
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Проверки соблюдения требований промышленной безопасности на ВГОКе и НТМК начнутся 15-го марта, рассказали нам в департаменте по связям со СМИ «Евраза».
Ждут проверки и Качканарский ГОК. По словам экспертов «Ростехнадзора», которых цитирует «Новый Регион», предприятия будут проверены на соблюдение требований законодательства, правовых актов и нормативно-технических документов. Кроме того, специалисты ведомства оценят выполнение ранее выданных предписаний Ростехнадзора, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде и по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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