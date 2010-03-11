Старшеклассников г. Нижнего Тагила научат мыслить инновационно

По словам издателей пособия, внедрение учебника не означает введение нового предмета. Его задача - мотивировать учащихся узнать что-то новое. Программу в экспериментальном режиме опробуют на 10-ти свердловских школах. В их числе – две тагильские. Это политехническая гимназия и 50-я школа. Работают в двух школах с учебником по-разному. Как нам рассказала директор политехнической гимназии Елена Дьячкова, здесь книгу используют на уроках в качестве справочника, для расширения кругозора школьников. А в 50-й школе, по словам директора Светланы Кучеренко, эти пособия учителя читают ученикам 8-11-х классов на классных часах.