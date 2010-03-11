Свердловские IT специалисты презентовали «всевидящее око» для компаний

Концепция объединенных коммуникаций даст возможность офисным жителям упростить взаимодействие между собой. Эксперты предполагают, что это программное решение станет новым витков эволюции электронных коммуникаций. Одно из главных преимуществ программы – единая адресно-телефонная книга. Она позволит персоналу получать простой доступ к актуальной контактной информации и незамедлительно использовать ее для связи. Телефонная книга будет располагаться на одном компьютере, но доступ к ней будет у каждого сотрудника, отмечает ДжастМедиа.