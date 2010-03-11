Свердловские IT специалисты презентовали «всевидящее око» для компаний
11 марта 2010, 14:58ОбществоArtem
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Свердловские IT специалисты презентовали новый программный продукт, который может в скором времени объединить в себе функции isq, skype, телефонного справочника, электронной почты, передачу голоса и видео.
Концепция объединенных коммуникаций даст возможность офисным жителям упростить взаимодействие между собой. Эксперты предполагают, что это программное решение станет новым витков эволюции электронных коммуникаций. Одно из главных преимуществ программы – единая адресно-телефонная книга. Она позволит персоналу получать простой доступ к актуальной контактной информации и незамедлительно использовать ее для связи. Телефонная книга будет располагаться на одном компьютере, но доступ к ней будет у каждого сотрудника, отмечает ДжастМедиа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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