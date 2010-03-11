В марте на Урале можно ждать роста числа ДТП, коммунальных аварий и вспышек кишечных инфекций

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ведомства, ожидаемая температура в первом месяце весны будет соответствовать норме в 5-7 градусов ниже ноля или окажется на один-полтора градуса холоднее. Чрезвычайных ситуаций природного характера не ожидается, но снегопады и метели продолжатся, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. В связи с этим на дорогах Свердловской области не исключено увеличение числа ДТП, хотя в целом этот показатель прогнозируется на уровне среднемноголетних данных – в марте произойдет порядка 275 дорожно-транспортных происшествий. В этом месяце, отмечают уральские спасатели, возможны аварии на системах водоснабжения. Кроме того, согласно прогнозам управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ожидается неблагополучной эпидемиологическая обстановка по острым кишечным инфекциям и острым респираторно-вирусным инфекциям.