Жители г. Нижний Тагил доверили управление частью пенсии управляющей компании
11 марта 2010, 15:36ОбществоArtem
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Около тысячи тагильчан в прошлом году доверили управление накопительной частью своей будущей пенсии управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду.
Россияне до 31 декабря каждого года могут самостоятельно выбирать, кому доверить управление. Формировать накопительную часть можно либо через Пенсионный фонд, который передаст средства либо во «Внешэкономбанк», либо в одну из 57 частных управляющих компаний, а также через один из 130 негосударственных пенсионных фондов. Пенсионный фонд России обеспечил доходность по пенсионным накоплениям в 9,6%. Это данные управления Пенсионного Фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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