Жители г. Нижний Тагил доверили управление частью пенсии управляющей компании

Россияне до 31 декабря каждого года могут самостоятельно выбирать, кому доверить управление. Формировать накопительную часть можно либо через Пенсионный фонд, который передаст средства либо во «Внешэкономбанк», либо в одну из 57 частных управляющих компаний, а также через один из 130 негосударственных пенсионных фондов. Пенсионный фонд России обеспечил доходность по пенсионным накоплениям в 9,6%. Это данные управления Пенсионного Фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.