Bugatti представила самый быстрый кабриолет Grand Sport Vitesse

В движение Grand Sport Vitesse приводится с помощью 16-цилиндрового мотора объемом 8 л мощностью 1200 л.с. (доступна на 6400 об/мин) с максимальным крутящим моментом в 1500 Нм (в промежутке с 3000 до 5000 об/мин). Агрегат работает в паре с 7-ступенчатой DSG, которая передает крутящий момент на все четыре колеса. До сотни новинка разгоняется всего за 2,6 секунд, а отметку в 200 км/ч стрелка спидометра преодолевает уже через 7,1 секунды после старта. Максимальная скорость автомобиля - 410 км/ч. Одной из особенностей Grand Sport Vitesse является наличие трех уровней высоты подвески. Standart - предназначен для езды по городскому траффику на скорости до 180 км/ч. Как только стрелка спидометра пересекает этот рубеж, подвеска переходит в режим Handling, специализация которого - автобаны и трассы, а также гоночные треки. Top Speed - стоит включать только при движении на очень высоких скоростях (более 375 км/ч). В Bugatti пока не объявили цену на автомобиль. Ориентировочно минимальная стоимость модели будет около 2,5 млн евро.