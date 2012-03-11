Ирина Вакуленко и Анна Боровкова ответили на вопросы читателей Tagilcity.ru о карьере, дружбе, спорте, весне и политике

Конечно, хочется отметить каждую женщину Нижнего Тагила персонально. Но не будем ставить грандиозные планы и начнем с малого: поздравим двух замечательных и успешных тагильчанок, ведущую «Прогноза погоды» телекомпании «Телекон», актрису Нижнетагильского Драматического театра Ирину Вакуленко и заместителя начальника Управления по делам молодежи Администрации города Анну Боровкову. А заодно и узнаем, как им удается добиваться всего и в профессиональной деятельности, и в личной жизни.

TagilCity.ru: Ирина, Ваша работа связана с творчеством. Какие моменты в вашей профессиональной деятельности кажутся Вам наиболее рутинными?

Ирина Вакуленко: Работа, связанная с творчеством – это поиск, движение. А рутина – это просто отсутствие работы. К сожалению, такое в нашей профессии бывает. Так называемый простой. И это о-о-очень мучительно.

TagilCity.ru: Анна, до того, как начали заниматься молодежной политикой в Управлении, Вы работали в ФДО. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем Вы занимались тогда и чем занимаетесь сейчас? Какая работа Вам больше по душе, где Вы наиболее реализуете себя?

Анна Боровкова: После окончания Нижнетагильского педагогического института в 1998 году я пришла работать педагогом-организатором в отдел детских организаций городского Дворца детского и юношеского творчества, который на протяжении 12 лет был моим вторым домом. В то время в городе, кроме общественной организации «ЮНТА», повсеместно стали появляться детские объединения«Герб совы», «Театральный бум», «Детская республика». Существуя длительный период в форме отдельных объединений, большинство из которых профильные (экологические, туристические, театральные), детское движение не имело достаточного общественного резонанса, и возникла потребность в объединении, так в 2000 году было принято решение о создании в городе Федерации Детских и молодежных объединений «Юные тагильчане», руководителем которой я была 10 лет. И все эти годы моя деятельность была направлена на развитие детского и молодежного движения в нашем городе. Пусть это не большой срок, но, оглянувшись, уже с уверенность можно сказать о результатах своего труда,победах, достижениях и неудачах. Я счастлива, что и сегодня ФДО «Юные тагильчане» успешно продолжает свою деятельность, реализуя социальные и творческие проекты, проводя акции конкурсы, фестивали.Замечательно то, что все эти годы старшеклассники, а их около 10000 человек, и педагоги объединены одной целью. Радует и то, что вместе с моим наставником, Саламатовой А.Е., которой я очень благодарна за все, на смену мне пришла выпускница Детского Совета ФДО Анастасия Киселева.

Я безумно любила и люблю свою работу, потому что это ежедневное взаимодействие с молодежью, которая является генератором самых невероятных творческих планов, которым нужно только задать вектор, понять и поддержать их идею. Ведь все дети -талантливы, если создать творческую атмосферу для раскрытия их возможностей Анна Боровкова.

TagilCity.ru: Какую из своих работ: в театре или в «Телеконе», Вы считаете основной?

Ирина Вакуленко: Конечно, в театре.

TagilCity.ru: Какие роли Вы сейчас играете на сцене, в каких образах тагильчане увидят Вас в будущем?

Ирина Вакуленко: Сейчас играю Гурмыжскую в пьесе Островского «Лес», Беатриче в «Слуге двух господ», Роз Мари в «Клиническом случае», занята в спектаклях «Восемь любящих женщин», «Лисистрата», «На дне» и в сказках. О будущем сказать не могу. Не потому что не хочу. Слишком зависима наша профессия, так что с этим вопросом – к режиссеру.

Вопрос от Ольги: Телезрителей среди тагильчан больше, чем театралов. Вас не задевает, что многие знают вас больше как ведущую прогноза погоды, а не как актрису?

Ирина Вакуленко: Нет, не задевает.

Я люблю сцену, но и работать на камеру мне тоже нравится. А телезрителей больше, чем театралов, увы, не только среди тагильчан. Так уж устроена наша современная жизнь Ирина Вакуленко.

Вопрос от Александры: Хотелось бы узнать, что в Вашей работе Вам дарит самые яркие эмоции, что больше всего радует?

Ирина Вакуленко: Однозначно, встреча со зрителем. Это, поверьте, непередаваемые ощущения!

TagilCity.ru: Часто ли Вы оглядываетесь назад, анализируя результаты своей деятельности, может быть, жалея о некоторых ошибках или, наоборот, испытывая гордость за себя?

Анна Боровкова: Я всегда провожу анализ своей деятельности, делая «разбор» всем своим поступкам и действиям. Конечно, за эти годы были трудности и неудачи, но я считаю, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. По совести говоря, мне не за что стыдиться, я была и остаюсь ответственным, добросовестным и открытым для общения человеком. Гордость испытываю не за себя, а за коллектив, за общее дело. Еще горда своими воспитанниками, их успехами, тем, что помогала и помогаю молодым людям раскрыть свой потенциал в различных сферах жизни.

Ирина Вакуленко: Стараюсь не оглядываться, но анализировать сделанное надо. Ошибки вижу, но что о них жалеть, не ошибается тот, кто ничего не делает. На ошибках учатся всю жизнь. И настоящая учёба начинается только после выпускного в театральном институте.

Дарья: Как Вы добились успеха? Чем пришлось жертвовать ради карьеры?

Ирина Вакуленко: Я не считаю себя очень успешным человеком. Наверное, можно было сделать больше. Я не люблю роптать на судьбу, и обошлось без жертв.

Анна Боровкова: Успех для меня - это признание моего труда и любовь воспитанников.

Я не карьеристка, и ради признания и славы по головам не пойду. Специально карьеры не делала, я просто добросовестно трудилась, не считаясь со временем, желая сделать жизнь подростков ярче, насыщеннее и интересней Анна Боровкова.

Я живу по принципу фраз, написанных в 2001 году ребятами ДО «ДУМА» школы 95 и ставшими гимном Федерации:

Ты стремишься стать «звездою»,

Но не ради славы, нет.

Быть звездою это значит

Дарить людям добрый свет.

Анна Боровкова – о сложностях в работе руководителя и о роли образования в формировании личности

Анна Боровкова: Решение принять участие в конкурсе на замещениевакантной должности заместителя начальника управления по делам молодежи иперейти на управленческую работу муниципальным служащим,пришло не сразу, я долго взвешивала все «за» и «против», но считаю, чтолюбой человек не должен останавливаться на достигнутом, а всегда долженидти вперед, ставя перед собой новые цели и добиваясь результата.Конечно, не все просто, но я не привыкла сдаваться. И первый год япросто училась у коллег, пытаясь впитать в себя все то, что должна знатьи уметь, как грамотный руководитель.

Сложности возникают в работе с документацией, в экономических ифинансовых вопросах. Поняла, что не хватает знаний, и в этом годупоступила (на бюджет) в магистратуру Уральского ФедеральногоУниверситета имени первого президента Б.Н. Ельцина по специальности«Организация работы с молодежью». Свой потенциал реализовать, конечно,хочется в полном объеме. Главное, что есть идеи и замыслы, которыехочется воплотить в реальности, а не плыть по течению. Но сразуперестроится порой очень непросто, нужны поддержка, понимание и помощьколлег, единомышленников.

TagilCity.ru: Как Вы считаете, образование играет большую роль в формировании личности и профессиональном становлении?

Анна Боровкова: В формировании личности – несомненно, только качественное и осознанно выбранное человеком. А вот профессионализм нарабатывается многолетним опытом работы.

Вопрос от Дарьи: Как вы совмещаете работу и личную жизнь? Что для Вас важнее: семья или карьера?

Ирина Вакуленко: Одно другому не мешает.

Анна Боровкова: Конечно, в нашей работе сложно успешно сочетать работу и карьеру. Женщина часто стоит перед выбором, что важней: семья или карьера? Но у меня этот процесс проходит как-то безболезненно, муж всегда понимал и принимал то, что я делала и делаю, а дочь потихоньку выросла на моих мероприятиях, вместе со мной ездила на лидерские сборы, конкурсы, фестивали. Мои ребята знают и любят ее, как родную.

TagilCity.ru: Много ли у Вас друзей? Умеете ли Вы дружить с коллегами по работе или считаете, что это может помешать работе?

Анна Боровкова: Я благодарна судьбе за то, что на моем жизненном пути мне встречаются только добрые, отзывчивые и порядочные люди. Мне очень везет на хороших людей! Что касаемо друзей, то, на мой взгляд, их не может быть много, есть знакомые, товарищи, коллеги с которыми я поддерживаю добрые, доверительные отношения. А настоящими друзьями я могу назвать только самых дорогих мне людей и главного моего помощника и советчика, мою сестру-близнеца Машеньку.

TagilCity.ru: Спорт – неотъемлемая часть Вашей жизни. Что это для Вас – поддержание себя в хорошей физической форме, способ отвлечься от проблем или что-то другое?

Ирина Вакуленко: Спорт – это слишком громко сказано. Фитнес и танцы – это поддержание себя в хорошей физической форме, и таблетка от стресса, и здоровье. В общем, то, без чего я уже не могу обойтись.

Светлана: Как удается поддерживать себя столько лет в такой хорошей форме, вы ведь ещё фору дадите юным артисткам и телеведущим!

Ирина Вакуленко: К диетам отношусь отрицательно. Но некоторое воздержание (и не только в еде), думаю, не помешает никому. И, конечно, больше позитива, а также решение проблем по мере их поступления.

TagilCity.ru: Готовитесь ли Вы к предстоящей весне и как? Может быть, покупаете некоторые предметы гардероба, новый парфюм?

Ирина Вакуленко: И некоторые предметы гардероба, и новый парфюм. Как получится.

Анна Боровкова: Да, конечно, к весне готовлюсь, как, наверное, любая женщина. В первую очередь это бассейн и сауна. С конца зимы стараемся с дочерью по субботам выбираться, чтобы привести себя в порядок.Но, а еще, очень люблю побаловать себя новыми нарядами. Ну, а прическу, макияж и маникюр считаю неотъемлемые гарантами женской красоты.

TagilCity.ru: Что бы Вы могли предложить, чтобы поменять имидж Нижнего Тагила в глазах всей страны, ведь для многих россиян Тагил – рабочий город, населенный людьми с низким интеллектом. Как показать стране, что здесь живут культурные люди?

Ирина Вакуленко: Сложный вопрос. Как поменять сегодняшний имидж нашего города, если есть такая штука, как интернет. Негатив – самая благодатная пища. Но культурные люди, как вы понимаете, есть не только в нашем городе, и они прекрасно понимают (на то они и культурные), что у нас не так уж все и плохо. Это и выставка вооружений, и замечательное детское эстрадное творчество и многое другое.

TagilCity.ru: Одна из самых актуальных тем сегодняшнего дня – выборы. Вас знают в городе, Вы любимы многими тагильчанами. Никогда не думали о политической карьере?

Ирина Вакуленко: Никогда. Мне кажется, что искусство и политика - это параллельные миры.