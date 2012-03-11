Мэтры музыки Нижнего Тагила проводят конкурс детского рисунка

Именно там в исполнении оркестра «Демидов-камерата» прозвучит «Детский альбом» композитора Петра Чайковского. Дирижировать оркестром будет заслуженный деятель искусств России Валерий Ворона из Москвы. Награждение победителей конкурса рисунков состоится на концерте. Кстати, сбор рисунков детей дошкольного возраста и школьников уже завершился вчера, и теперь жюри конкурса должно выбрать лучшие работы.