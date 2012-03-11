Начальник нижнетагильского отделения ГИБДД поздравил женщин-водителей

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское», автолюбительниц на пр. Ленина поздравлял начальникНижнетагильского отдела ГИБДД Анатолий Чернов.

По его словам, женщины за рулем более аккуратны и дисциплинированны, чемпредставители сильного пола. Анатолий Чернов пожелал участницам акциибезопасных дорог, каждой подарил розу.