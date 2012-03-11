В Екатеринбурге молодежь объединяется под девизом: «Русский - значит трезвый»

Еженедельно ребята устраивают агитационные пробежки по столице большого Урала. Неформальному объединению скоро исполнится уже год. В Екатеринбурге одним из инициаторов пробежек является Дмитрий Кириллов. По его словам, цель мероприятий - привлечь внимание жителей Екатеринбурга и всего Урала к здоровому образу жизни, к отказу от употребления алкоголя и табакокурения. В побежках принимают участие как парни - некоторые из них уже отслужили в рядах Вооруженных Сил, так и девушки.

«Русский - значит трезвый» - под таким девизом проходят мероприятия екатеринбургских спортсменов. По словам Дмитрия, в пробежке могут принять участие абсолютно все, кто понимает и разделяет суть, идею, формат движения.

Мы за сильное, трезвое и светлое будущее нашего народа! Пока другие будут с бодуна болеть, мы, трезвые и непьющие ребята, проявим волю говорит молодой уралец.

Немаловажно то, что инициатива уральских ребят работает также на положительный имидж не только Екатеринбурга и Урала, но и России в целом. В преддверии Олимпийских игр 2012 года молодые общественники-спортсмены добровольно, без указов «сверху», проводят моральное и физическое оздоровление общества, тратя на это свое время и свою энергию. По сути, все активисты спортивно патриотического движения «Русский - значит трезвый!» является кадровым резервом для службы как в армии, так и в элитных частях и подразделениях любых российских вооруженных формирований.

Среди активистов пробежек есть как бывшие десантники, так и те, кому еще только предстоит служба в Вооруженных Силах. Показательно также то, что молодые люди, проповедующие здоровый образ жизни проводят свои мероприятия без опеки различный властных, правительственных организаций. Может, именно благодаря этому, данное движение так искренне наполняется энергией и проходит все более массово. Добровольность участников пробежек - вот что, по словам их участников, обусловит дальнейший рост движения сторонников здорового образа жизни.

Информацию о пробежках и других мероприятиях объединения «Русский - значит трезвый!» можно найти на одноименной группев социальной сети ВКонтакте. Пробежки проходят каждое воскресения от памятника основателям города Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Длина кросса - от трех до шести километров. Новички пробегают столько, сколько смогут.