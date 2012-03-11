В Нижнем Тагиле из-за стройки вырубают уникальный плодово-ягодный сад

Новость TagilCity.ru сообщил 11-классник Николай Груданов. Школьникзанимается в городской станции юных натуралистов. Под руководствомпедагога станции Дмитрия Шубина Николай изучал редкие породы деревьев,которые можно найти только в нижнетагильском саду.

Сад был заложен в пойме реки Тагил напротив Шихана в 1904 году. КузьмаРудый путём многочисленных проб и ошибок смог вывести свои собственныеуральские сорта яблонь и груш, а также других плодово-ягодных культур.Кузьме Осиповичу в его работе помогал знаменитый селекционер ИванВладимирович Мичурин, с которым Рудый вёл длительную перепискурассказал Николай Груданов.

Все деревья, которые мы видим в Тагиле, - из этого сада.

Мало кто знает, но до начала двадцатого века на улицах Нижнего Тагила небыло деревьев, и всей зеленью растущей на его улицах теперь, тагильчанеобязаны именно К. О. Рудому написал школьник.

Сад расположен напротив скал Шихан на Красном камне,недалеко от стадиона «Высокогорец». Его общая площадь – около гектара.Но недавно деревьев на ней стало вдвое меньше: видимо, они помешали процессу строительства, которое идет поблизости.

Расправу над садом неизвестные учинили в период с 23 февраля по 8 марта,предполагает Дмитрий Шубин. Вырублено 90 деревьев и 14 кустарников.А ведь сорта яблонь и груш, растущих в саду, были утеряны, и потому этирастения уникальны с генетической точки зрения - таких деревьев нетбольше нигде. Возраст некоторых экземпляров превышает 70 лет.

Школьник и его научный руководитель Дмитрий Шубин пытались позвонить вадминистрацию, но безуспешно – помешали многодневные выходные. Вкраеведческом музее, куда удалось дозвониться, посочувствовали, но ответили, что обеспечить защиту уникального сада - не в компетенциимузейщиков.

После праздников Дмитрию Шубину удалось дозвониться до администрации. Вотделе по экологии и природопользованию педагогу сообщили, чторазрешения на вырубку деревьев у администрации никто не запрашивал.

Вопрос сохранения редких деревьев будет решаться в природоохранной прокуратуре.