Валентина Исаева дала откровенное интервью о любви, политике и предательстве (ВИДЕО)
11 марта 2012, 09:16Общество
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Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева в интервью видеопорталу Е2-E4.ru рассказала об исключении из партии и конфликтах с губернатором А. Мишариным. «Хозяйка Лисьей горы» поведала и о самом личном: о семье, любви к городу, вере и поддержке горожан.
Видео снято накануне 8-го марта.
ТАКОЙ эту женщину вы ещё не видели. Опальный мэр Тагила - откровенно о любви, политике и предательстве.
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