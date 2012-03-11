Ведущий BBC спал в прямом эфире

В пятницу Маккой вел выпуск утренних новостей вместе с коллегой Мартин Кроксолл (Martine Croxall). В 8:26 камера переключилась на Маккоя, который спал на столе. Осознав произошедшее, он «вскочил и попытался сохранить самообладание», отмечает издание. Однако многие зрители успели заметить оплошность ведущего, который быстро стал объектом шуток в Twitter.

Сам Маккой, когда его попросили прокомментировать инцидент в студии, предпочел отшутиться. «Это было долгое стучание головой об стол», — написал он.

Ранее Саймон Маккой неоднократно вызывал оживленную реакцию публики своим поведением в эфире. Так, в июле 2009 года камера поймала ведущего в тот момент, когда он отжимался на столе. Через месяц он удивил публику, когда начал стучать по столу во время обзора новостей фондовой биржи.