Вопреки потеплению, снегири и синицы не покидают просторы Среднего Урала
11 марта 2012, 15:35Общество
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Зимующие на Урале, в том числе и в Нижнем Тагиле, синицы и снегири, не улетают.
Как рассказывает заведующий лабораторией экологии птиц и наземных беспозвоночных Института Экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин, птицы предчувствуют многочисленные заморозки впереди.
По прогнозам Уральского Гидрометцентра, весна в этом году не планирует быть теплой и ранней. Впереди возможны значительные похолодания и снегопады. Ну а тепло на Средний Урал, по предварительным данным, придет к апрелю.
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