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Вопреки потеплению, снегири и синицы не покидают просторы Среднего Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вопреки потеплению, снегири и синицы не покидают просторы Среднего Урала

11 марта 2012, 15:35Общество
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