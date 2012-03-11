Вопреки потеплению, снегири и синицы не покидают просторы Среднего Урала

Как рассказывает заведующий лабораторией экологии птиц и наземных беспозвоночных Института Экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин, птицы предчувствуют многочисленные заморозки впереди.

По прогнозам Уральского Гидрометцентра, весна в этом году не планирует быть теплой и ранней. Впереди возможны значительные похолодания и снегопады. Ну а тепло на Средний Урал, по предварительным данным, придет к апрелю.