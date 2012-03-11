Выгодный кредит под залог авто

Когда речь идет о займе, то всегда на первом месте стоит вопрос о выгодности кредитования. Пожалуй, данный факт занимает основную позицию в решении вопроса кредитования.

Автозалог в автоломбарде это не просто выгодные условия кредитования касательно процентной ставки. Сегодня, автоломбарды предоставляют клиентам возможность продолжать пользоваться залоговым авто на время кредитования. Такое новшество порадовало клиентов и открыло перед ними новые возможности. Далеко не каждый заемщик может позволить себе расстаться с транспортом на время пользования кредитом. В основном данный факт связан с необходимостью продолжать работу, которая не возможна без авто. С возникновением новой возможности кредитом под залог авто в автоломбарде могут воспользоваться, также люди не желающие расставаться со своим транспортом даже на момент действия кредитного договора.

Кредит под залог автомобиля с условием, что транспорт остается у собственника оформляется по времени дольше, нежели оформления ссуды традиционным путем в автоломбарде. Данное обстоятельство связанно с тем, что автомобильные ломбарды сотрудничают с банковскими структурами. Если ломбарды рассматривают заявку клиента и выдают ссуду в течение часа, то банкам понадобится несколько дней. Желающим получить ссуду стопроцентно за несколько часов можно оформить традиционным путем кредит в автоломбарде. В таком случае ломбарды не сотрудничают с банками и выдают ссуду быстро.