Выгодный кредит под залог авто
Заложить автомобиль в автоломбард возможно с выгодой для себя, процесс прохождения залоговых операций в один день.
Когда речь идет о займе, то всегда на первом месте стоит вопрос о выгодности кредитования. Пожалуй, данный факт занимает основную позицию в решении вопроса кредитования.
Автозалог в автоломбарде это не просто выгодные условия кредитования касательно процентной ставки. Сегодня, автоломбарды предоставляют клиентам возможность продолжать пользоваться залоговым авто на время кредитования. Такое новшество порадовало клиентов и открыло перед ними новые возможности. Далеко не каждый заемщик может позволить себе расстаться с транспортом на время пользования кредитом. В основном данный факт связан с необходимостью продолжать работу, которая не возможна без авто. С возникновением новой возможности кредитом под залог авто в автоломбарде могут воспользоваться, также люди не желающие расставаться со своим транспортом даже на момент действия кредитного договора.
Кредит под залог автомобиля с условием, что транспорт остается у собственника оформляется по времени дольше, нежели оформления ссуды традиционным путем в автоломбарде. Данное обстоятельство связанно с тем, что автомобильные ломбарды сотрудничают с банковскими структурами. Если ломбарды рассматривают заявку клиента и выдают ссуду в течение часа, то банкам понадобится несколько дней. Желающим получить ссуду стопроцентно за несколько часов можно оформить традиционным путем кредит в автоломбарде. В таком случае ломбарды не сотрудничают с банками и выдают ссуду быстро.
Заявка на кредит в автоломбард принимается несколькими вариантами. Изначально можно оставить заявку на сайте компании или перезвонить по телефону. Как более популярный вариант это подъехать на фирму лично и пообщаться с менеджером компании. Как видно, автомобильные ломбарды создают все условия для комфорта. Также, здесь можно воспользоваться бонусной системой. Постояльцы компании могут воспользоваться специальными более выгодными предложениями. На случай, если клиент испытывает финансовые трудности и не может вовремя погасить ссуду предусмотрена пролонгация договора. Такие условия очень выгодны для клиента, а автоломбарды в свою очередь, таким образом, беспокоятся за своих клиентов. Учреждения также самостоятельно проводят оценку транспорта, что уже облегчает задачу клиента. На сегодняшний день, автоломбарды являются оптимальным решением финансовых проблем. В автомобильном ломбарде можно получить выгодный кредит под залог авто.