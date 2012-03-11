Выставка «Алиса в Стране чудес» открыта в музее искусств

Как сообщили в пресс-службе музея, на выставке зрители при помощиэкскурсоводов и мультимедиа познакомятся с историей создания сказкиЛьюиса Кэрролла, биографией автора и персонажами бессмертногосказочного творения, изображенных в графике, живописи, а также в образекукол. Только Алис различного роста и исполнения целых пять. В проекте задействованы около пятнадцати художников и специалистов по дизайну со всей России.