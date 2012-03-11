Выставка «Алиса в Стране чудес» открыта в музее искусств
Нижний Тагил станет третьим городом в России после Саранска и Магнитогорска, где представлена подобная экспозиция.
Как сообщили в пресс-службе музея, на выставке зрители при помощиэкскурсоводов и мультимедиа познакомятся с историей создания сказкиЛьюиса Кэрролла, биографией автора и персонажами бессмертногосказочного творения, изображенных в графике, живописи, а также в образекукол. Только Алис различного роста и исполнения целых пять. В проекте задействованы около пятнадцати художников и специалистов по дизайну со всей России.
Всех их нашел и заразил общей идеей Александр Шадрин, выкупивший в своевремя в Лондоне 32 графические литографии Джона Тенниела из первогоцветного издания «Алисы...» 1937 года. Эти работы также можно будет увидеть на выставке. Также посетители музея смогут бесплатно посмотреть экранизации сказки, рассказали в музее искусств.
Выставка рассчитана на детскую аудиторию, но взрослых поклонников сказки также ждут в музее.
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