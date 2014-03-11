Как продать квартиру, если она в ипотеке?

Сегодня более половины квартир приобретаются в ипотеку. Но нередко, через несколько лет человеку необходима квартира большего размера, либо просто денежные средства. И тогда встает вопрос — как продать квартиру, находящуюся в обременении банка? Об этом расскажут ипотечные брокеры и специалисты по недвижимости.



Часто потребность в продаже ипотечной квартиры возникает, когда семейный доход увеличивается и вы понимаете, что можете позволить себе жилье больше по квадратуре. Или же, наоборот, семейные обстоятельства вынуждают поменять квартиру на меньшую по площади или в другом районе.



А если вы сменили место работы, и понимаете, что новая должность стабильная и вы задержитесь здесь надолго? В таком случае можно поменять свою квартиру на жилье поближе к работе.



Теоретически, если вы хотите продать квартиру, находящуюся в ипотеке, нужно сначала эту ипотеку погасить, иначе Росреестр не зарегистрирует сделку купли-продажи. Что делать, если средств на погашение ипотеки нет? Вариантов несколько:



1. Искать покупателя, который рассчитается наличными. Так как сегодня по статистике половина сделок с недвижимостью проходят с использованием ипотечных средств, круг ваших потенциальных покупателей сужается в 2 раза. Но и покупатель с наличными в редких случаях готов заплатить деньги вперёд до регистрации права собственности, так как сильно рискует. Круг сужается ещё на 70%.

2. Искать покупателя, который возьмет ипотеку в том же банке, что и вы. Ипотечные кредиты сегодня предлагают более 30 банков, поэтому шанс, что ваш покупатель будет кредитоваться в вашем банке — очень мал. В случае, если вам повезет, можно будет совершить процедуру перекредитования, но лишь в единичных случаях банки идут на это.

3. Найти средства для погашения ипотечного кредита. Многие продают другое имущество, например, дачи, земельные участки, а также автомобили. Кто-то берет потребительский кредит. Но в большинстве случаев даже этого бывает недостаточно…



«Когда к нам обращается собственник, которых хочет продать ипотечную квартиру, мы предлагаем услугу «снятие обременения» — перекредитовываем собственников на время сделки — рассказывает Ильдар Хусаинов, директор федеральной риэлтерской компании «Этажи» — Продавец недвижимости — это один из наших основных клиентов. Поэтому мы подключаем все возможные финансовые инструменты для того, чтобы быстро погасить ипотеку и оформить сделку. Таким образом, наличие ипотеки на квартиру никак не мешает ее продаже. В распоряжении продавца — все 100% покупателей, в том числе и по ипотеке, и по социальным программам».



Система снятия обременения в «Этажах» работает уже достаточно давно, поэтому весь бизнес-процесс отлажен и процедура от оформления займа до подачи документов в Росреестр занимает минимум времени. При этом компания даже помогает экономить средства собственника.



«У нас реализовано много специальных программ для собственников жилья. Например, удобная форма расчетов и сотрудничество с банками по депозитам — комментирует Ильдар Хусаинов — Мы знаем, в каких банках наименьший процент при снятии денежных средств. Например, в некоторых банках услуга стоит 8 тысяч рублей, а мы можем порекомендовать банки, где это делается практически бесплатно. Вообще при продаже недвижимости есть много подобных нюансов, которые знают только профессионалы. Клиенты, которые пользовались услугой по снятию обременения и продавали с нами недвижимость, рекомендуют нас друзьям, потому что понимают, что реально экономят. Сделка проходит юридически грамотно и безопасно. А снятие обременения — это такая эксклюзивная услуга, которая помогает по-другому смотреть на недвижимость и ипотеку».