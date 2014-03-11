МОТИВ получил лицензии на LTE

Процесс переоформления лицензий занял порядка двух месяцев. Согласно лицензиям, срок начала предоставления услуг «нового формата» оператор определяет самостоятельно. В настоящий момент МОТИВ начинает строительство сетей связи четвертого поколения в Екатеринбурге. Столица Урала станет отправной, но не финальной точкой строительства сетей 4G. В компании уверяют, что до конца года высокоскоростной мобильный Интернет появится еще в нескольких крупных городах регионов присутствия. В перспективе оператор планирует обеспечить максимально широкое покрытие сети 4G по всему «Большому Уралу»: в Свердловской и Курганской областях, в ХМАО и ЯНАО.

Напомним, что технология LTE позволяет передавать данные со скоростью до 48 Мбит/с. А это значит, что абоненты компании МОТИВ смогут пользоваться мобильным Интернетом со скоростью, в разы превышающей текущую. Благодаря 4G-скоростям абоненты смогут быстрее и комфортнее работать с «тяжелым» контентом, загружать большие объемы информации, смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку онлайн, а также пользоваться привычными интернет-сервисами.