Новый кроссовер от Skoda появится в 2015 году
12 марта 2014, 05:35ОбществоРОман БОТов
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Новый кроссовер у Skoda появится уже в 2015 году. Ранее заявлялось, что автомобиль появится лишь к середине 2016 года. У новинки уже есть имя - Snowman (Снеговик - название уж очень перекликается с Yeti).
Серийное производство Snowman планируется на конвейре завода компании в Квасинах, где сейчас собирают Roomster, Yeti и Superb.
Snowman будет иметь модульную фольксвагеновскую платформу MQB. Во второй половине 2016 года на этой же платформе должен появиться брат по крови Seat. Снеговик будет 4,6 м в длину и предполагается, что будет иметь 2 версии: пятиместную и 7-местную. Никаких технических подробностей пока нет.
Snowman вряд ли придет на замену Yeti, скорее станет его старшим братом.
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