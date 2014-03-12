Новый кроссовер от Skoda появится в 2015 году

Snowman будет иметь модульную фольксвагеновскую платформу MQB. Во второй половине 2016 года на этой же платформе должен появиться брат по крови Seat. Снеговик будет 4,6 м в длину и предполагается, что будет иметь 2 версии: пятиместную и 7-местную. Никаких технических подробностей пока нет.