НТИ (филиал) УрФУ 70 лет: тагильские студенты едут на «Большие гонки V»

Только самые активные студенты ОДМО «Первые» и Профсоюзной организации студентов собираются для работы и участия в лидерских и творческих встречах.

На целых три дня студенты отправятся в лагерь «Звездный», где их ожидает весьма интересная программа. Среди прочего, тренинг личностного роста, безусловно, необходимый и студентам, и будущим специалистам. Подобные мероприятия не только помогают сплотить весь студенческий коллектив, но и мотивируют к дальнейшей учебе и работе.

Как рассказали организаторы мероприятия TagilCity.ru о целях такой встречи:

Это комплекс мероприятий по разработке и созданию студенческих проектов. И возможность задать вопросы нашему директору, которые интересуют студентов.

Также известно, что Пегашкин Владимир Федорович, директор НТИ (ф) УрФУ, будет отвечать на вопросы студентов.