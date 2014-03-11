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НТИ (филиал) УрФУ 70 лет: тагильские студенты едут на «Большие гонки V»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НТИ (филиал) УрФУ 70 лет: тагильские студенты едут на «Большие гонки V»

11 марта 2014, 16:20Общество
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