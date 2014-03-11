НТИ (филиал) УрФУ 70 лет: тагильские студенты едут на «Большие гонки V»
С 14 по 16 марта студенты НТИ (филиал) УрФУ в Нижнем Тагиле примут участие в интереснейшем научном событии – выездной конференции студенческого актива «Большие гонки V», посвященной 70-летию института.
Только самые активные студенты ОДМО «Первые» и Профсоюзной организации студентов собираются для работы и участия в лидерских и творческих встречах.
На целых три дня студенты отправятся в лагерь «Звездный», где их ожидает весьма интересная программа. Среди прочего, тренинг личностного роста, безусловно, необходимый и студентам, и будущим специалистам. Подобные мероприятия не только помогают сплотить весь студенческий коллектив, но и мотивируют к дальнейшей учебе и работе.
Как рассказали организаторы мероприятия TagilCity.ru о целях такой встречи:
Это комплекс мероприятий по разработке и созданию студенческих проектов. И возможность задать вопросы нашему директору, которые интересуют студентов.
Также известно, что Пегашкин Владимир Федорович, директор НТИ (ф) УрФУ, будет отвечать на вопросы студентов.
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