Продажи нового Honda Civic Type R стартуют в 2015 году

Дизайн нового Civic Type R претерпел значительные изменения. Дизайн головной оптики с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями и горизонтальными противотуманными фарами подчеркивает стремительный облик Type R Concept. Форма и угол заднего спойлера были разработаны таким образом, чтобы обеспечить дополнительную прижимную силу. Кроме того, верхняя и нижняя передние решетки радиатора были увеличены для обеспечения быстрого охлаждения двигателя. Помимо прочего, передние и задние крылья были расширены, что позволило установить 20-дюймовые колесные диски и вентиляционные “жабры”.