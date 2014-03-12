Продажи нового Honda Civic Type R стартуют в 2015 году
Civic Type R четвертого поколения будет официально представлен на рынке Великобритании в конце 2014 года. Продажи заряженного хэтчбека стартуют в 2015 году. Мировая премьера концепта Type R состоялась на Женевском автосалоне в начале марта.
Дизайн нового Civic Type R претерпел значительные изменения. Дизайн головной оптики с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями и горизонтальными противотуманными фарами подчеркивает стремительный облик Type R Concept. Форма и угол заднего спойлера были разработаны таким образом, чтобы обеспечить дополнительную прижимную силу. Кроме того, верхняя и нижняя передние решетки радиатора были увеличены для обеспечения быстрого охлаждения двигателя. Помимо прочего, передние и задние крылья были расширены, что позволило установить 20-дюймовые колесные диски и вентиляционные “жабры”.
Силовой агрегат с прямым впрыском и четырьмя цилиндрами, который что в полной мере должен оправдать наличие шильдика с буквой “R”, выдает мощность 280 л.с.
Ориентировочная цена на Type R составит 30 000 фунтов стерлингов. На данный момент информации о появлении модели на российском рынке нет.