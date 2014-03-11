Простые тарифы на связь привлекают каждого третьего уральца

По данным анализа клиентских предпочтений, именно в Свердловской области тарифные планы оператора с единой стоимостью звонков пользуются особой популярностью. Согласно статистике, каждый третий абонент «МегаФона» на Среднем Урале пользуется тарифным планом с единой ценой вызовов клиентам разных операторов.

Тарифный план «Все просто» теперь позволит еще более выгодно общаться с абонентами как мобильных, так и стационарных номеров в регионе.

«МегаФон» предлагает своим абонентам надежную связь и удобные условия общения. Мы уверены, что тарифы для наших клиентов должны быть понятными и выгодными. Тарифный план «Все просто» для тех, кому не нужны сложные подсчеты. Все элементарно: одна стоимость звонков для абонентов «МегаФона», клиентам другого оператора или на городской телефон отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала компании «МегаФон» Сергей Алферов.

Подключиться на тарифный план «Все просто» можно в фирменных салонах оператора, в офисах дилерской сети на территории Свердловской области. Сменить тариф на «Все просто» можно с помощью звонка на номер 0500941, системы самообслуживания «Сервис-Гид» или SMS с любым текстом на номер 0500941.