Рестайлинговый Chevrolet Tahoe появится в России в 2015 году
12 марта 2014, 04:43ОбществоРОман БОТов
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Уже вышедший на рынок в США, обновленный Chevrolet Tahoe появится в России к 2015 году. Компания Chevrolet анонсировала российскую премьеру на Международном автосалоне в Москве в августе 2014 года.
И без того огромный внедорожник, получив обновленную внешность, кажется теперь просто гигантом. Двойные фары и разделенная радиаторная решетка и много хрома усиливают ощущение монументальности. У себя на родине, в США, Tahoe оснащен V-образной восьмеркой объемом 5,3 л и мощностью 355 л.с., и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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