Рестайлинговый Chevrolet Tahoe появится в России в 2015 году

И без того огромный внедорожник, получив обновленную внешность, кажется теперь просто гигантом. Двойные фары и разделенная радиаторная решетка и много хрома усиливают ощущение монументальности. У себя на родине, в США, Tahoe оснащен V-образной восьмеркой объемом 5,3 л и мощностью 355 л.с., и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.