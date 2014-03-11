Сколько нервов стоит бесплатная медицина в Тагиле? Проблемы детских поликлиник

В первую очередь, наверное, стоит обозначить, что «естественного, изначального» противостояния врачей и пациентов нет. А сложные взаимоотношения между этими группами возникают на почве самых разнообразных условий – социальный фактор, материальный достаток, загруженность, опыт, человеческий фактор в ходе сложившихся обстоятельств, техническая сторона. Только обладая высоким профессионализмом, редкий врач может избежать межличностных конфликтов. А как же тогда быть с печальными возможностями бесплатной медицины, которая, как оказалось, только усложняет людям жизнь?

Престиж профессии падает. В чем причины?

В поликлинике на Победы, 5 участок, уже более года нет участкового врача, и дети, особенно часто и продолжительно болеющие, не получают должного лечения. Можно каждый раз приходя или вызывая на дом встречать нового врача. 7 разных лиц родители видели только за год. Если ребенок долго болеет - новый врач начинает его лечить заново, прописывая лекарства, не опираясь на предыдущее лечение, прописывая повторно не показавшие эффективность лекарства, ставя новый диагноз. Что делать в такой ситуации и как добиться лечения, чтоб ребенок был здоров? -- обращается Марина, жительница Нижнего Тагила.

Конечно, основная проблема, по которой в поликлинике не хватает кадров – низкая заработная плата. Это вынуждает докторов едва ли не массово уходить в иные сферы деятельности, тем более, что учреждений коммерческой направленности из года в год становится только больше. Кто остается в больницах? Только «патриоты своей профессии», которые всем сердцем переживают за свое медицинское учреждение.

Возвращаясь к вопросу пользователя: с просьбой объяснить, успокоить, разъяснить тагильчанам, журналист TagilCity.ru обратился в Детскую поликлинику, что на Победы. Полухина Маргарита Альгирдасовна, руководитель, поделилась весьма неутешительной точкой зрения, подтвердив самые худшие предположения:

Успокоить мы вряд ли чем-то сможем. Престиж профессии медицинского работника падает очень резко. Заработная плата очень низкая. Возрастающий потребительский экстремизм, хамство самих родителей, грубое отношение не задерживают работников на «горячих точках», называемых поликлиниками. Первичное звено самое неукомплектованное. Кадров у нас не хватает. К сожалению, те, кто приходили на испытательном сроке, уволились – два фельдшера за этот год. И перспектив пока никаких.

Очередь когда-нибудь исчезнет?

Видели очереди 30 метров длиной, которые выстраиваются у регистратуры по четвергам утром, когда появляются талоны, которых еще и не всем хватает? А если не хватает, а сильно надо? И потом кто виноват? Родители? В том, что они не слишком старательно прорывались через бюрократические проволочки, если не дай Бог что-то случится с ребенком из-за того, что вовремя не успели на прием, был не тот диагноз, потеряли карточку и т.д пишет TagilCity.ru Алла, тагильчанка.

Однажды на одном из интервью, участковый врач из Детской городской поликлиники №3 поделился с TagilCity.ru своими переживаниями. Дело в том, что когда журналист пришел на встречу с врачом, в коридоре была огромная очередь плачущих детей и их нервных родителей, растянувшаяся, казалось, на всю больницу. Как оказалось, и в этом учреждении действительно есть серьезные проблемы с кадрами: молодежь не стремится на такую работу, а прежние работники уходят на пенсию, поделилась врач. Возможно, упал и престиж профессии, особенно в бесплатной сфере.

Каковы условия – таковы и результаты. Подробнее о зарплате со слов главврача

Вероятнее всего, врачи, измотанные сложным графиком и мизерными зарплатами, сами того не желая, отказываются работать. Родители, усугубляя положение своим отношением, который имела ввиду главврач Поликлиники №2 в высказывании выше, возможно, настраивают врачей против себя и «себе подобных».

Однако вот что пишет пользователь TagilCity.ru:

Участковый педиатр принимает до 18:00. Как-то придя в 17:00 и прождав час с больным ребенком (без температуры, поэтому на дом не вызвать), мы услышали от вышедшей медсестры, что они сейчас примут еще двоих и всё. А где клятва Гиппократа? А как же остальные дети? Ответ был таким: надо было раньше приходить, почему вы приходите к концу приема? Фамилию свою она не назвала, сообщив, что на двери указаны другие врачи, а тот, кто принимает сам из другого кабинета. Увидев, что родители пошли в регистратуру уточнять, кто именно работает, с целью пожаловаться, куда следует - она тут же сообщила, что примет всех.

Аналогично, в 17:00 врач вышла и сообщила, что сегодня больше принимать не будет, т.к. у нее вечерние вызовы и нужно ехать на вызовы, потому что водитель на машине работает до 18:00, поэтому ей нужно на час раньше уйти, чтоб успеть проехать по вызовам на машине, а не пешком потом весь вечер ходить. После жалобы заведующей - она отпустила врача и водителя (который тут же прискакал и тоже свой интерес стал высказывать) и всех детей приняла сама!

Не скрывая печальных подробностей современных реалий в медицинской сфере, Маргарита Альгидрасовна рассказала следующее:

Заработная плата врача – 6 561 рубль, заработная плата медицинского работника (мед.сестры) – 4 155 рублей. На них идут профессиональные надбавки: за стаж, за категорию, за участковость. То есть если мы не будем поощрять премиальными, то это и будет гарантированной зарплатой. Как вы думаете, начинающий врач побежит за шесть тысяч работать?

Без лишних слов, каждый из тагильчан сейчас представил себя на таком месте. Естественно, разные люди поведут себя по-разному. Так и врачи - кто-то спешит отделаться от пациентов, а кто-то не жалея себя, делает свою работу. И такие врачи для современной медицины - на вес золота, именно на них в нынешних условиях нужно делать ставку, ведь ясно, что проблема будет разрешаться, в том числе на уровне города. Чтобы не оправдывать поведение врачей, о которых рассказали нам пользователи, остается сказать одно - врачи тоже люди (а как известно, не все люди отличаются любезностью и наличием сострадания).

Помощь города - одно из решений

Здесь у многих возникнет вопрос: а как же помощь города, области? Надо сказать, сами главврачи, естественно, знают о такой проблеме и в рамках общественного совета регулярно обсуждают будущее своей профессии. Не так давно под руководством Сергея Носова в Администрации состоялось совещание, где присутствовали многие представители руководства больниц. Более того, разрабатывается так называемая программа мотивации. На стадии обсуждения были озвучены некоторые предложения и разработки. Так, обдумывается возведение муниципального жилья под заказ. У каждого врача и медицинского работника должны быть перспективы дальнейшего приобретения жилья. Закрепление квартиры и стабильных условий труда. Кроме того, помощь в выплате ипотеки. Были озвучены и иные предложения, однако важно дождаться их официального вступления в силу.

Если город не будет обеспечивать молодых врачей какими-то социальными гарантиями, то мы скоро потеряем всё первичное звено вообще. Особенно с новой программой финансирования. Может быть, сказывается, что мы принадлежим разным уровням: мы – области, а дети – городу. Как-то странно горько отметила Маргарита Альгидрасовна.

Для того чтобы дополнить вышеизложенное, городской портал TagilCity.ru готов опубликовать результаты опроса, который был создан полгода назад. На сегодняшний день в нем приняло участие почти две тысячи человек. Стоит отметить, что пользователи доказали наличие проблем, поднятых в публикации. Предлагаем вам посмотреть варианты ответа:

Опыт других стран: Израиль

Здесь медицинская помощь предоставляется в полном объеме всем без исключения. Объем определяется только состоянием больного и возможностями медицины. За неимущих и людей с ограниченными возможностями здоровья платит государство через Институт национального страхования. Так исключается дискриминация, а всех граждан обеспечивают медицинской помощью в равной степени. В больничных кассах существует система «корзины лекарств»: это так называемая система, по которой рецепт врача позволяет покрывать большую часть суммы за лекарства. Остаток платит сам гражданин. Остальное покрывается страховкой. Жизненно необходимые лекарства, к примеру, инсулин, средства для лечения СПИДа и т.п., выдаются бесплатно.

В Израиле, как известно, очень хорошо развита технологическая сторона медицины, которая элементарно облегчает жизнь и практически на 100% процентов устраняет бумажную волокиту. Так, в любой поликлинике можно получить распечатку анализов, заказать очередь на прием к врачу, не обращаясь к персоналу. Для этого существуют специальные машины, наподобие банкоматов. То же самое можно сделать из дома: консультация по Интернету, войти на свою «страницу-медицинскую карту». Рентгеновские снимки вообще хранятся в цифровом формате и выдаются пациенту на диске CD.