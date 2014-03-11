Три заявки на час работы: в Нижнем Тагиле инвалидам помогли с расчисткой территории

Ввиду погодных условий, снежная каша, возникшая на дорогах, является настоящим испытанием для тех, кто передвигается на коляске и тех, кто им в этом помогает. Что уж говорить, весенний снег – испытание и для здорового человека, с этим согласятся, наверное, все.

С этим вопросом инвалиды Дзержинского района обратились к другим общественникам – движению «Тагил без ям», сообщив, что перед этим в течение недели они обращались в УБТ-сервис, ответственный за уборку территории города.

Так, активисты из общественного движения самостоятельно обратились к подрядчику, где даже в диспетчерской подтвердили, что Всероссийское общество инвалидов, действительно, оставляло целых три заявки, а данные об этом были переданы куда следует.

Как сообщили TagilCity.ru в обществе инвалидов, в настоящее время территория расчищена. На это работникам понадобилось около часа – к двум часа уборка была завершена. Члены общества выразили слова благодарности всем, кто помог разрешить возникшую проблему.