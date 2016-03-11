Битва полов. В праздники женщин поздравляли чаще, чем мужчин
В общей сложности 23 Февраля и 8 Марта уральские абоненты отправили 32 млн. SMS и загрузили 108 терабайт интернет-трафика.
Мобильный оператор МОТИВ проанализировал активность абонентов в гендерные праздники. В Международный женский день абоненты МОТИВ отправили 19,7 млн. SMS-поздравлений, а это практически в 2 раза больше, чем 23 Февраля – в этот день было передано 11,9 млн. SMS. К слову, в новогоднюю ночь абоненты отправили всего 10,4 млн. SMS-поздравлений.
Женщины любят ушами, поэтому количество звонков, совершенных абонентами МОТИВ в Международный женский день, в сравнении с обычным днем увеличилось на 37%. А вот в День защитника Отечества голосовая активность абонентов увеличилась всего на 6%.
Мобильным же Интернетом в гендерные праздники абоненты пользовались примерно одинаково. Самыми интернет-активными регионами стали Свердловская область и ХМАО-Югра – в среднем их жители загрузили по 20 терабайт трафика. В общей сложности 23 Февраля и 8 Марта было загружено 52,8 и 55 терабайт data-трафика соответственно, причем 95,7 терабайт было передано по сети 4G.
Объем data-трафика, переданный по сетям 4G, 23 Февраля и 8 Марта побил рекорды Нового года. В эти дни абоненты загрузили в среднем на 30% больше трафика. Безусловно, главной причиной такого роста стало завершение основного этапа строительства LTE-сети. Нашим скоростным Интернетом уже могут пользоваться 91% жителей Свердловской и Курганской областей, Югры и Ямала. В этом году мы обязательно продолжим развивать сеть четвертого поколения и сконцентрируемся на оставшихся 9% отмечает пресс-секретарь компании Алена Ярушина.