Битва полов. В праздники женщин поздравляли чаще, чем мужчин

Мобильный оператор МОТИВ проанализировал активность абонентов в гендерные праздники. В Международный женский день абоненты МОТИВ отправили 19,7 млн. SMS-поздравлений, а это практически в 2 раза больше, чем 23 Февраля – в этот день было передано 11,9 млн. SMS. К слову, в новогоднюю ночь абоненты отправили всего 10,4 млн. SMS-поздравлений.

Женщины любят ушами, поэтому количество звонков, совершенных абонентами МОТИВ в Международный женский день, в сравнении с обычным днем увеличилось на 37%. А вот в День защитника Отечества голосовая активность абонентов увеличилась всего на 6%.

Мобильным же Интернетом в гендерные праздники абоненты пользовались примерно одинаково. Самыми интернет-активными регионами стали Свердловская область и ХМАО-Югра – в среднем их жители загрузили по 20 терабайт трафика. В общей сложности 23 Февраля и 8 Марта было загружено 52,8 и 55 терабайт data-трафика соответственно, причем 95,7 терабайт было передано по сети 4G.