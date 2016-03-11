Девиз дня города Нижний Тагил в этом году останется прежним

Члены оргкомитета, который занимается подготовкой к предстоящему главному городскому торжеству, решили не менять праздничный лозунг. Хотя выбирали девиз всем городом. На официальном сайте Нижнего Тагила жители предлагали свои варианты слогана. Всего от тагильчан поступило несколько десятков предложений. Но ни один из них мэрия не одобрила.