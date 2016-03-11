Девиз дня города Нижний Тагил в этом году останется прежним
11 марта 2016, 13:00ОбществоТимофей Данилов
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В 2015 году тагильчане отмечали день рождения города под девизом «Гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее!».
Сюжеты: Нижний Тагил
Члены оргкомитета, который занимается подготовкой к предстоящему главному городскому торжеству, решили не менять праздничный лозунг. Хотя выбирали девиз всем городом. На официальном сайте Нижнего Тагила жители предлагали свои варианты слогана. Всего от тагильчан поступило несколько десятков предложений. Но ни один из них мэрия не одобрила.
Тем не менее, девизы тагильчан не канут в лету. Самые лаконичные и яркие фразы будут использованы при оформлении муниципалитета ко дню города.
Кстати, жители Нижнего Тагила уже не первый год участвуют в выборе девиза главного городского торжества. Главное правило – слоган должен быть емким и отображать приоритетные направления развития Нижнего Тагила.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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