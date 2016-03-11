Лечение алкоголизма и психологических зависимостей

Руководит персоналом потомственный врач – Бенихис Евгений Викторович. Среди медицинского персонала представлен полный спектр специалистов, необходимых для лечения различного рода зависимостей: психотерапевты, наркологи и врачи-психиатры.

Клиника объединила под одной крышей несколько отделений:

наркологическое;

пищевой зависимости;

психотерапевтическое.

Подобная компоновка позволяет проводить все необходимые мероприятия в одном месте. К тому же возможно совмещенное лечение сразу от нескольких зависимостей.

В клинике Евгения Бенихиса предлагается комбинированное лечение от алкоголизма. Используемая методика включает медикаментозное лечение, убирающее тягу к алкогольным напиткам на длительное время. Психиатры мотивируют пациентов на трезвый образ жизни. При необходимости проводятся беседы с зависимыми родственниками.

Не менее успешна практика лечения пациентов, зависящих от наркотиков. Наркозависимым людям водятся препараты, которые убирают тягу к наркотикам. Кроме мотивации пациентов и работы с наркозависимыми родственниками, проводится ресоциализация и реабилитация больных в течение года. При этом первичная консультация бесплатна.

Еще один недуг, который помогают преодолеть в клинике – никотиновая зависимость. В основе используемого метода лежит аппаратная стимуляция периферической нервной системы, а также работа врача-психотерапевта. В результате тяга к никотину пропадает без осложнений со стороны центральной нервной системы и психики. Процедура лечения абсолютно безболезненна. В терапии не применяются никотиносодержащие вещества.

Помимо алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости в наркологическом отделении проводится борьба с азартным поведением и лечение созависимости. В отделение пищевой зависимости помогают снизить вес тела, побороть ожирение и преодолеть пищевую зависимость. В психотерапевтическом отделении проводится лечение заикания, онкологических заболеваний, психосоматических заболеваний, мигрени, психогенного бесплодия, энуреза, аэрофобии. При необходимости клиенты проходят краткосрочное психотерапевтическое лечение расстройств различного плана.