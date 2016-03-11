Лечение алкоголизма и психологических зависимостей
Клиника Евгения Бенихиса работает уже более 17 лет. За такое долгое время благодаря специалистам клиники множество людей избавилось от пищевой, никотиновой, алкогольной и другой зависимости.
Руководит персоналом потомственный врач – Бенихис Евгений Викторович. Среди медицинского персонала представлен полный спектр специалистов, необходимых для лечения различного рода зависимостей: психотерапевты, наркологи и врачи-психиатры.
Клиника объединила под одной крышей несколько отделений:
- наркологическое;
- пищевой зависимости;
- психотерапевтическое.
Подобная компоновка позволяет проводить все необходимые мероприятия в одном месте. К тому же возможно совмещенное лечение сразу от нескольких зависимостей.
В клинике Евгения Бенихиса предлагается комбинированное лечение от алкоголизма. Используемая методика включает медикаментозное лечение, убирающее тягу к алкогольным напиткам на длительное время. Психиатры мотивируют пациентов на трезвый образ жизни. При необходимости проводятся беседы с зависимыми родственниками.
Не менее успешна практика лечения пациентов, зависящих от наркотиков. Наркозависимым людям водятся препараты, которые убирают тягу к наркотикам. Кроме мотивации пациентов и работы с наркозависимыми родственниками, проводится ресоциализация и реабилитация больных в течение года. При этом первичная консультация бесплатна.
Еще один недуг, который помогают преодолеть в клинике – никотиновая зависимость. В основе используемого метода лежит аппаратная стимуляция периферической нервной системы, а также работа врача-психотерапевта. В результате тяга к никотину пропадает без осложнений со стороны центральной нервной системы и психики. Процедура лечения абсолютно безболезненна. В терапии не применяются никотиносодержащие вещества.
Помимо алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости в наркологическом отделении проводится борьба с азартным поведением и лечение созависимости. В отделение пищевой зависимости помогают снизить вес тела, побороть ожирение и преодолеть пищевую зависимость. В психотерапевтическом отделении проводится лечение заикания, онкологических заболеваний, психосоматических заболеваний, мигрени, психогенного бесплодия, энуреза, аэрофобии. При необходимости клиенты проходят краткосрочное психотерапевтическое лечение расстройств различного плана.
Клиника Евгения Бенихиса приглашает на лечение больных с различной зависимостью. Вы можете привести своих родственников или прийти сами. Клиники находятся в двух крупных городах Сибири – Екатеринбурге и Тюмени. Ответы на все вопросы можно получить по бесплатной горячей линии.