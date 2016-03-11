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На Урале женщины принимали поздравления по телефону, а мужчины – по интернету
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале женщины принимали поздравления по телефону, а мужчины – по интернету

11 марта 2016, 13:30Обществоoffice@tagilcity.ru
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