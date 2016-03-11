На Урале женщины принимали поздравления по телефону, а мужчины – по интернету

В этом году значительный рост числа голосовых вызовов пришелся именно на главный день весны: представительницы прекрасного пола приняли более 26 миллионов поздравительных звонков. При этом дольше всего поздравляли своих любимых жители Республики Коми, где средняя продолжительность каждого разговора превысила 2 минуты. Не менее красноречивыми оказались абоненты оператора в Кировской области, а также ХМАО и ЯНАО.

Наибольшее количество SMS-сообщений на Урале было отправлено в Международный женский день. Самыми «пишущими» регионами стали Свердловская и Челябинская области.

Пик мобильной активности абонентов компании в интернете зафиксирован в главный мужской праздник – в этом году 23 февраля общий трафик на Урале вырос на 22% в сравнении с аналогичным днем 2015 года. Абоненты «МегаФона» отправили свыше 350 миллионов электронных открыток и фотографий в интернете. Таким образом, женщины предпочитали поздравлять мужчин с помощью мобильного интернета от «МегаФона». Рекорд в интернет-поздравлениях установлен жительницами Екатеринбурга.

Традиционно в праздничные дни мы фиксируем рост активности абонентов. Несмотря на популярность интернет-сервисов именно в гендерные праздники мы фиксируем рост количества SMS-сообщений. Спрос на голосовые вызовы увеличивается лавинообразно. За прошедшие праздничные дни наши клиенты проговорили более 130 миллионов минут, что больше в среднем на треть, чем в обычный выходной день. В этом году пик звонков пришелся на 8 марта и традиционно наша сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.