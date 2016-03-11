Полковник Абдулкадыров наградил тагильских полицейских за поимку преступников (ФОТО)

8 марта у прапорщика полиции Дмитрия Мартюхина, как и у большинства россиян, был выходной день. Вечером полицейский шел домой, когда приметил во дворе по улице Солнечная припаркованный ВАЗ 14-й модели. Автомобиль стоял с включенной «аварийкой», в салоне спал водитель. Боец ОМОНа подумал, что человеку стало плохо, поэтому постучал в стекло.

Оказалось, что водитель недавно принял наркотики: он вел себя неадекватно, а на коленях у него была банка из-под газировки со следами нагара. Мартюхин вызвал дежурный наряд. В ходе осмотра автомобиля, полицейские нашли сверток с «синтетикой», весом 0,15 грамм. Так, благодаря действиям прапорщика, 31-летний тагильчанин был задержан.

Не подвела профессиональная интуиция и инспекторов патрульно-постовой службы. В ночь на 9 марта у троих сотрудников роты №1 батальона ППС было дежурство. Полицейские патрулировали на машине гаражный кооператив на улице Садовая. Там они заметили трех подозрительных молодых людей, которые не могли внятно объяснить, какие дела их заставили прийти в гаражный кооператив ночью.

Для проверки задержанных доставили в 18-й отдел полиции. При досмотре, у одного из молодых людей был найден спичечный коробок. В этом коробке находилось почти 3 грамма синтетических веществ. Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ. Сейчас с ним работают следователи.

За выполнение служебных обязательств и высокие профессиональные качества Ибрагим Абдулкадыров наградил полицейских почетными грамотами начальника Межмуниципального управления.