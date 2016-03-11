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Полковник Абдулкадыров наградил тагильских полицейских за поимку преступников (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полковник Абдулкадыров наградил тагильских полицейских за поимку преступников (ФОТО)

11 марта 2016, 15:20ОбществоТимофей Данилов
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