Тагильские активисты провели акцию «Внимание, тонкий лед!» на городском пруду (ФОТО)

Прогулки по льду в весенний период особенно опасны. Как сообщают спасатели, лед становится хрупким при температуре -8 градусов. Уже через несколько дней солнце должно начать светить ярче и греть сильнее. От этого ледяная корка на льду будет насыщаться воздухом, в его структуре появятся своеобразные «трубочки», которые начнут наполняться водой.

Чтобы выход на лед не закончился несчастным случаем, тагильские добровольцы прошлись по застывшему тагильскому пруду и рассказали рыбакам о правилах безопасности. А чтобы полезная информация не была забыта, вручили информационные памятки.

В этих памятках написаны рекомендации нахождения на тонком льду и то, как оказать первую помощь человеку, который провалился под лед.

По мнению активистов, именно незнание элементарных правил безопасности или пренебрежение ими - главные причины трагедий на льду. К сожалению, многие любители зимней рыбалки жертвуют своей безопасностью ради любимого хобби.

Но, по словам добровольцев, тагильские рыбаки охотно их выслушали и взяли информационные памятки.