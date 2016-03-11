В 2016 году тагильский Уралвагонзавод ждет техническое перевооружение

Программа технического перевооружения обойдется корпорации в 2 млрд рублей. Эти затраты сопоставимы с 2015 годом. Сумма включает в себя исполнение договоров по поставке современного оборудования на предприятие, а также затраты на его установку и дальнейшее энергоснабжение.

Как и предыдущие годы, новое технологическое оборудование поступит в цехи основных переделов УВЗ. В этот раз предприятие уделило особое внимание Центру информационных технологий. В рамках программы по переоснащению подразделений там появится 110 единиц различного оборудования.

Кроме того, на УВЗ продолжатся уже начатые проекты по внедрению современных технологий. Специалисты отмечают, что такая модернизация позволит предприятию решить важные стратегические вопросы. Эти вопросы связаны с повышением качества продукции, выходом на новые рынки, а также привлечение новых партнеров.

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