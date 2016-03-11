Весне дорогу: в Нижнем Тагиле жители Тагилстроевского района отметили праздник Масленицы (ФОТО)
11 марта 2016, 08:40ОбществоТимофей Данилов
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Традиционные масленичные гулянья проходят в течение целой недели. Кульминация праздника – в субботу. В этот день сжигают чучело и прощаются с зимой . Но в Центре социального обслуживания населения Тагилстроевского района не стали ждать выходных, и встретили весну уже сейчас.
Сюжеты: Нижний Тагил
Клиенты и сотрудники социально-реабилитационного отделения Центра шумно, весело и с размахом, как и подобает русской душе, проводили зиму и торжественно отметили приход долгожданной весны.
Тагильчане пели песни, танцевали, участвовали в заводных конкурсах и зимних играх. А завершились народные гуляния, по традиции, сжиганием соломенного чучела Зимы. После уличных забав, жители Тагилстроевского района вернулись в Центр, чтобы выпить горячего чая и отведать главное кушанье Масленицы – блины.
Кроме того, все участники получили в подарок сувениры – рукодельные куколки-обереги.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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