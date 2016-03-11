Весне дорогу: в Нижнем Тагиле жители Тагилстроевского района отметили праздник Масленицы (ФОТО)

Клиенты и сотрудники социально-реабилитационного отделения Центра шумно, весело и с размахом, как и подобает русской душе, проводили зиму и торжественно отметили приход долгожданной весны.

Тагильчане пели песни, танцевали, участвовали в заводных конкурсах и зимних играх. А завершились народные гуляния, по традиции, сжиганием соломенного чучела Зимы. После уличных забав, жители Тагилстроевского района вернулись в Центр, чтобы выпить горячего чая и отведать главное кушанье Масленицы – блины.

Кроме того, все участники получили в подарок сувениры – рукодельные куколки-обереги.