«Я хочу жить в Нижнем Тагиле»: молодежный форум открылся в «Звездном»

Студенты техникумов и колледжей, лидеры общественных объединений и молодежных организаций города будут проходить обучение, обсуждать актуальные проблемы Нижнего Тагила. Кроме того, на форуме пройдут выборы членов общественного совета по делам молодежи.

На открытии мэр города Сергей Носов отметил, что инициативы юношей и девушек по улучшению Нижнего Тагила, их активность помогут достичь поставленных целей.

Также Сергей Носов пообщался с молодыми тагильчанами и поделился планами муниципалитета на этот год. Один из активистов товарищества собственников жилья попросил у мэра поддержу: товарищество планирует построить во дворе корт. Но для этого тагильчанам необходимо содействие Носова. Глава города сказал, что такие хорошие инициативы муниципалитет всегда готов поддерживать и согласился на дальнейшее сотрудничество.

Форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» будет проходить в течение двух дней. За это время 150 участников пройдут обучения в различных секциях по вопросам избирательного права, личностного роста, конфликтологии и социального проектирования.

Помимо этого, каждая из рабочих групп выберет своих кандидатов в общественный совет по делам молодежи. Завтра 10 претендентов должны представить свои предвыборные кампании и проекты, которые посвящены Нижнему Тагилу.