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«Я хочу жить в Нижнем Тагиле»: молодежный форум открылся в «Звездном»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Я хочу жить в Нижнем Тагиле»: молодежный форум открылся в «Звездном»

11 марта 2016, 16:50ОбществоТимофей Данилов
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