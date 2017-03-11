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Смотритель кладбища в Екатеринбурге проведет 8 лет в тюрьме за взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смотритель кладбища в Екатеринбурге проведет 8 лет в тюрьме за взятки

11 марта 2017, 09:30Общество
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