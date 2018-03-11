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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга вёл себя буйно и выбрасывал вещи из окна квартиры (ФОТО)

11 марта 2018, 11:05Добавить новость
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Чтобы успокоить буйного мужчину, который выбрасывал вещи из окна своей квартиры, полицейским пришлось взломать дверь. Открыть сотрудникам правоохранительных органов дебошир отказался.

9 марта на улице Бебеля в Екатеринбурге местный житель вёл себя агрессивно и выбрасывал вещи из окна своей квартиры. При этом странное поведение мужчины было замечено ещё 7 марта, однако никакой реакции со стороны соседей не последовало.

Как сообщает «URA.ru», дебошир отказался открыть прибывшим к нему сотрудникам полиции. Тогда правоохранители вскрыли дверь и проникли в квартиру. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в специализированное медицинское учреждение. По предварительной информации, от действий мужчины никто не пострадал.


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