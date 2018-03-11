Житель Екатеринбурга вёл себя буйно и выбрасывал вещи из окна квартиры (ФОТО)
11 марта, 11:05Общество
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Чтобы успокоить буйного мужчину, который выбрасывал вещи из окна своей квартиры, полицейским пришлось взломать дверь. Открыть сотрудникам правоохранительных органов дебошир отказался.
Сюжеты: Екатеринбург
9 марта на улице Бебеля в Екатеринбурге местный житель вёл себя агрессивно и выбрасывал вещи из окна своей квартиры. При этом странное поведение мужчины было замечено ещё 7 марта, однако никакой реакции со стороны соседей не последовало.
Как сообщает «URA.ru», дебошир отказался открыть прибывшим к нему сотрудникам полиции. Тогда правоохранители вскрыли дверь и проникли в квартиру. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в специализированное медицинское учреждение. По предварительной информации, от действий мужчины никто не пострадал.
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Фото: Служба спасения «СОВА»
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