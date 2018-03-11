Житель Екатеринбурга вёл себя буйно и выбрасывал вещи из окна квартиры (ФОТО)

9 марта на улице Бебеля в Екатеринбурге местный житель вёл себя агрессивно и выбрасывал вещи из окна своей квартиры. При этом странное поведение мужчины было замечено ещё 7 марта, однако никакой реакции со стороны соседей не последовало.