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50 человек эвакуированы из-за пожара на складе в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ampekhpaax 800x600

50 человек эвакуированы из-за пожара на складе в Екатеринбурге

Сегодня, 00:30ОбществоФото: 66.mchs.gov.ru
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