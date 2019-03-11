50 человек эвакуированы из-за пожара на складе в Екатеринбурге
Сегодня, 00:30ОбществоФото: 66.mchs.gov.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Незадолго до окончания рабочей смены загорелся двухэтажный склад, расположенный на окраине Екатеринбурга. До прибытия пожарного расчёта 50 человек покинули помещение самостоятельно.
Сюжеты: Екатеринбург
11 марта в 16:15 на улице Завокзальной произошло возгорание в бытовом помещении двухэтажного склада. Оно охватило площадь в 30 кв. метров, горело, как само помещение, так и размещённый в нём хозяйственный инвентарь.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
К месту происшествия прибыли 55 сотрудников МЧС и 18 пожарных автомашин. Огонь был потушен в течение 20 минут. Сведения о пострадавших отсутствуют, причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей