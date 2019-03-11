Екатеринбургская журналистка и активистка ОНФ Людмила Варакина возглавила «Тагил-ТВ»
Журналист и активистка свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта Людмила Варакина будет руководить муниципальным телеканалом «Тагил-ТВ». На этом посту она сменит Владимира Путинцева.
Сегодня глава города Владислав Пинаев представил коллективу Людмилу Владимировну, к своим обязанностям она приступает завтра. Контракт с Владимиром Путинцевым расторгнут по соглашению сторон. Ему была предложена должность главного редактора телеканала, но он от нее отказался и уходит,прокомментировала TagilCity.ru пресс-секретарь администрации Алла Жернакова.
Получить официальный комментарий Владимира Путинцева не удалось.
Людмила Варакина родилась в 1971 году в Нижнем Тагиле. В конце 90-х годов работала на ТВ-4 (прежнее название Тагил-ТВ) в Нижнем Тагиле, была ведущей развлекательной телепередачи. В настоящее время Варакина живёт в Екатеринбурге, возглавляет рабочую группу Общественной палаты Свердловской области, является координатором проекта ОНФ в Свердловской области. Кроме того, ведёт программу «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. В течение двух лет руководила Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области.
29 декабря 2017 года с должности директора «Тагил-ТВ» был снят владелец Art Media Group Александр Соловьёв. После него в должность руководителя вступил Владимир Путинцев, который ранее был худруком в ДК «Юбилейный», работал в пресс-службе ЕВРАЗа и на «Экорадио». Виктор Зайцев, который с приходом Путинцева на муниципальный канал стал главным редактором, покинул свою должность в феврале 2019 года и работает сейчас пресс-секретарем тагильской IT-компании.