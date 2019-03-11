Екатеринбургская журналистка и активистка ОНФ Людмила Варакина возглавила «Тагил-ТВ»

Сегодня глава города Владислав Пинаев представил коллективу Людмилу Владимировну, к своим обязанностям она приступает завтра. Контракт с Владимиром Путинцевым расторгнут по соглашению сторон. Ему была предложена должность главного редактора телеканала, но он от нее отказался и уходит,прокомментировала TagilCity.ru пресс-секретарь администрации Алла Жернакова.

Получить официальный комментарий Владимира Путинцева не удалось.

Людмила Варакина родилась в 1971 году в Нижнем Тагиле. В конце 90-х годов работала на ТВ-4 (прежнее название Тагил-ТВ) в Нижнем Тагиле, была ведущей развлекательной телепередачи. В настоящее время Варакина живёт в Екатеринбурге, возглавляет рабочую группу Общественной палаты Свердловской области, является координатором проекта ОНФ в Свердловской области. Кроме того, ведёт программу «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. В течение двух лет руководила Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области.