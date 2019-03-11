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Екатеринбуржец просит лишить мандата депутата Пирожкова за уклонение от армии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец просит лишить мандата депутата Пирожкова за уклонение от армии

Сегодня, 13:43ОбществоФото: Андрей Пирожков/vk.com/a.a.pirozhkov
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