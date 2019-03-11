Екатеринбуржец просит лишить мандата депутата Пирожкова за уклонение от армии

Как сообщает активист, пожелавший сохранить анонимность, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков уклонился от службы в армии, что может служить основанием для лишения его мандата. Андрей Пирожков в 2018 году окончил Уральский государственный юридический университет, диплом Пирожков получил летом, а уже осенью стал народным избранником.

Перед тем, как приступить к работе в гордуме, Пирожков проходил медицинскую комиссию, по результатам которой ему выдана справка о наличии заболевания, не позволяющего нести службу в армии. При этом, ранее депутат в медицинские учреждения с данным диагнозом не обращался и не проходил соответствующее лечение, пишет ZNAK. Таким образом, как считает заявитель, справка могла быть подделана для того, чтобы не проходить воинскую службу.